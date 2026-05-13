山形市に住む６０代の女性が現金およそ４６万円をだましとられる特殊詐欺被害にあいました。 警察によりますと、先月２０日、山形市に住む６０代の女性の自宅の固定電話に、「日本年金機構」を名乗る男から電話がありました。 女性は男に、「年末の還付金の未払いがあるので、３万円を還付する」「ＡＴＭで手続きすればすぐに振り込むことができる」「ＡＴＭに着く頃に電話するので、携帯電話番号を教えてほしい」などと言われた