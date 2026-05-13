本日の日経平均株価は、好業績銘柄を中心に買いが優勢となり、前日比529円高の6万3272円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は60社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、通期業績･配当予想を上方修正したオークネット [東証Ｐ]、ＭＳＣＩの新規採用で買いが