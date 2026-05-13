カラフルな色づかいとともに立体的な作品を楽しめます。長崎市の浜屋百貨店で3Dアートの展示会が始まりました。 （栗山 真乙 アナウンサー） 「ポップなテイストで世界の景色が描かれていて、まるで旅行しているような気分を味わえます」 メジャーリーグドジャースの優勝記念作品に。 日本の風景を描いた新作アートには長崎を象徴する平和祈念像も。 紙を立