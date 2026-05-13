5月27日（水）よる7時 日本テレビ系で放送の「有吉の壁2時間SP」では、「禁断のコネ解禁！おもしろ助っ人選手権」を開催！自分のコネクションを使って、次回のロケにおもしろ助っ人を1組連れてくる！笑いが取れそうなら俳優・アーティスト・家族・兄弟まで誰を呼んでもOK！という新企画。有吉からの依頼に戸惑いを隠せない芸人たちだが、自分たちのコネクションを最大限に活かして、「有吉の壁」史上最多ゲスト・豪華22組の超強力