バンダイナムコホールディングスは13日、2026年3月期（25年4月1日〜26年3月31日）の通期連結決算を発表した。【画像】バンダイナムコHDIP別売上高（グループ全体／国内トイホビー）の詳細それによると、売上高1兆3482億4600万円（前期比8.6％増）、営業利益1895億1700万円（同5.2％増）、経常利益2019億2300万円（同8.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益1406億5100万円（同8.8％増）と、増収増益となった。特に、ガ