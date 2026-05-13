◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト-阪神(13日、神宮球場)阪神・郄橋遥人投手が6回1失点で降板しました。直近3試合連続で完封勝利、32イニング連続無失点と圧倒的な成績を残しこの試合に臨んだ左腕。しかし初回、ヒットと自らの暴投でいきなりピンチを招くと、増田珠選手にセンターへタイムリーヒットを打たれて先制点を許しました。それでも2回以降は持ち直して三振の山を築きました。3回以外はすべてのイニングで複数奪三振を