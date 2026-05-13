島田慎二氏元職員による不適切な経費の取り扱いが判明した日本バスケットボール協会が13日、オンラインで記者会見を開き、島田慎二会長は「弁解の余地もない。多大なるご迷惑とご心配をおかけし、おわび申し上げる」と謝罪した。自身の報酬の月額10％を3カ月、自主返納する。協会によると、2024〜25年に4件の強化試合で海外チームを招いた際、当時の担当職員が相手国への「遠征補助費」の名目で計1400万円を不適切な方法により