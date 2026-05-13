◇セ・リーグ中日0―5DeNA（2026年5月13日横浜）中日が13日のDeNA戦に0−5で敗れて、最下位脱出を逃した。今季4度目の零敗で、今季6度目の3連敗となった。初回、先発のドラフト1位・中西が5失点するまさかの立ち上がり。2回から5回までは無安打1四球に抑えるなど、調子を取り戻しただけに、痛い滑り出しとなった。中西は登板4度のうち3度も初回に失点する悪い癖が出た格好だ。打線も、DeNA先発の島田の前に沈黙。6回に