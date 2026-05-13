Chevonが、新曲「Capretto」を本日配信リリースした。タイトルの「Capretto」はイタリア語で「仔山羊の肉」を意味しており、過去にリリースした楽曲の歌詞の一部が随所に散りばめられている。メジャーデビューを経た「Chevon」（＝成熟した山羊の肉を意味する）のスケールの大きさ、そして今までを背負ってこれからをつくっていく決意が表現された1曲に仕上がったという。さらに、同日20時にはYouTubeにてMVもプレミア公開された。