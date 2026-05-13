MON7Aが、4月27日にリリースした3rdシングル「とめないで」のMVを公開した。今作は、MON7Aが選出された「SPACE SHOWER NEW FORCE」とのコラボレーション作品で、先日幕を閉じた自身初のライブハウスツアー＜MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026″B→DASH!!”＞のドキュメンタリー映像で構成されており、監督はSeidai Takekoshiが担当した。MON7A自身もクリエイティブディレクション、共同監督、撮影を担当しており、映像でも彼のクリエイテ