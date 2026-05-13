高橋文哉が主演する実写映画『ブルーロック』に富本惣昭、木田佳介、東啓介、三浦獠太が出演することが発表され、総勢20名のキャストが集結した新ビジュアルが公開された。【写真】実写映画『ブルーロック』チームY、チームX、チームWの新キャスト本作は、累計発行部数5000万部を突破する同名の人気サッカー漫画（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）を実写映画化。日本をサッカーワールドカッ