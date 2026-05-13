大東まみのが、新曲「Candy」を本日配信リリースし、MVを公開した。6カ月連続リリースの第一弾となる本作は、「終わってしまった恋を、“甘くて少し苦い記憶”として抱きしめながら手放す」という思いをテーマに制作された楽曲だという。「“いい子”にしている女の子の、誰にも言えない本当の気持ちを歌う」というコンセプトのもと、”恋”と”愛”と”情”の違いがわからないまま大人になったという、難しい恋愛心情を描いたとの