◆ＪＥＲＡセリーグＤｅＮＡ５―０中日（１３日・横浜）中日は今季６度目の３連敗で借金１１となった。ＤｅＮＡ戦は４連敗で、今季２勝５敗。８勝１７敗の昨季に続き、今季も苦戦している。先発のドラフト１位・中西は初回に大量失点。先頭から３連打で先制を許すと、この回６安打で５点を失った。２回以降は立ち直ったが、５回を自己ワースト５失点で２敗目。４度の登板のうち３度が初回に複数失点と、立ち上がりに課題を残