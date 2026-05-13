【スターバックス】から、ブルーベリーを使ったスイーツが登場しました。今回はベリーの彩りが豊かなチーズケーキとスコーンを紹介します。ほっとひと息つきたいときに味わいたくなりそうな「ベリー系スイーツ」に注目です。 華やかなブルーベリースイーツ 「ブルーベリーレアチーズケーキ」 \570（税込）ブル