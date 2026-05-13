◆パ・リーグロッテ―日本ハム（１３日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・山口航輝外野手（２５）が「７番・左翼」でスタメン出場。４点ビハインドの７回１死二塁で日本ハム先発右腕の福島から左翼席に１号２ランを放った。打球角度２０度で、ライナーで外野フェンスを越える一発。「入るとは思わなかったのですが、良かったです。うれしいです。結果が出て、本当にうれしいです。けれどまだチームは負けているので最後まであきらめ