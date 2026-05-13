香水にハマり、無臭派の妻を「神経質」と鼻で笑う夫。家庭の平和のために鼻をふさいで耐えてきましたが、息子の入院先でついに堪忍袋の緒が切れて……？ 筆者の友人が、体験談を語ってくれました。 子供を味方につけ、私の苦痛を笑う夫 最近、夫が突然、香水にハマり始めました。お香のようなものから、柑橘系のバームまで。 私は鼻が敏感でもともと香水はつけない”無臭派”なのですが、それはお構いなし。 「ま