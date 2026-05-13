「イラだちはよくわかります」――TBS系の情報ワイド「THE TIME,」で総合司会を担当する安住紳一郎アナは、2026年5月13日放送の「BIZニュース」コーナーでそうつぶやいた。高市首相は食品トレーや塗料、医療用手袋など、ナフサ由来の製品は年明けの分まで十分あると太鼓判を押すが、産業界はそう見ていない。「そうか、年明けの分までしかないのか」と判断しているのだ。「政府は随分のんきというか、危機感が薄い」の声安住アナは