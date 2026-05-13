モデルでタレントの滝沢眞規子（４７）が、１３日までに自身のＳＮＳを更新。美しすぎる後ろ姿が話題になっている。インスタグラムに、自身がプロデュースするシャンプーとトリートメントの発売を報告した滝沢。大胆に背中を露出した１枚を公開し、フォロワーからは「ドキドキしました」「美背中肩甲骨の出方に憧れます」「セクシー」「びっくりしました」「背中まで綺麗、、、」などのコメントが寄せられている。滝沢はフ