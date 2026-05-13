◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１３日・福井）広島・大盛穂外野手が一振りで試合を振り出しに戻した。１点ビハインドの８回１死、巨人・大勢から右翼スタンドへ飛び込む２号ソロだ。打線は巨人の先発・則本に大苦戦。２回２死一、三塁の先制機では田村が遊ゴロ。６回は先頭・菊池が遊撃内野安打で出塁したが、続く小園の打席で盗塁死。嫌な流れが続いていたが、２９歳の一撃で流れを変えた。