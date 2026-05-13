◆第７２回エンプレス杯・Ｊｐｎ２（５月１３日、川崎競馬場・ダート２１００メートル、良）上半期の古馬牝馬ダート中長距離女王決定戦が行われ、ヒロイン候補８頭（ＪＲＡ５、南関東２、笠松１）で争われた。クリストフ・ルメール騎手騎乗で２番人気のメモリアカフェ（牝４歳、美浦・柄崎将寿厩舎、父ナダル）が勝利した。道中後方から２周目の向こう正面で位置取りを上げ、最後の直線で強烈な末脚を発揮。図ったように差し切っ