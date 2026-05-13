タレントの永岡ゆきね(16)が12日までに自身のインスタグラムを更新。見事な柔軟性とバランスポーズを披露した。 【写真】これは見事なバランス！「実は体が結構柔らかいです」 「ミスマガのアソビバのオフショットです今回はストレッチをしました!」とつづり、撮影時の様子を投稿。ショート丈のタンクトップにピタピタのレギンスでスケボーに乗るシーンや開脚座り、ピンクのトップスを羽織ってY字