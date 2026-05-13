【新華社貴陽5月13日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州従江県の山あいに広がる加榜棚田で、水をたたえた田んぼの輪郭が鮮やかに浮かび上がった。山々に囲まれた棚田とミャオ族の集落は、日差しの下でさまざまな表情を見せる。（記者/楊文斌）