重たい足取りで警察署から姿を現した男。高級シャンパンなどの万引きを繰り返し、逮捕された遠藤凌容疑者です。2026年1月、東京・足立区のスーパーでシャンパン12本を盗んだ疑いが持たれています。遠藤容疑者はスーパーのカートに商品を積み混むと、その上に自分のかばんをおいて目隠しに。そして、電話をしているように装って、店から出て行ったということです。取り調べに対して、「この店で万引きしたのかどうか、正直覚えてい