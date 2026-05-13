お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄がCMキャラクターを務めている、ライオン「ストッパ下痢止め」について、11日に同社がコメントを発表。「現在総合的に対応を検討しております」とした。 お笑い芸人・中山功太へのいじめ騒動で話題となっている高橋は、同製品のCMキャラクターを15年間務めていた。現時点ではCMの放送予定はないとのことだが、13日時点では公式サイトに高橋の画像や動画が公開されている。高橋はバ