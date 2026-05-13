アメリカ・カリフォルニア州の市長がかつて送っていたとされる「リーダー、ありがとうございます」というメッセージ。アメリカの市長が「リーダー」と呼んだ相手は、中国政府の情報機関で責任ある立場にいたとされる人物でした。アメリカ国内で中国の工作員として活動した罪で市長が起訴され、市長職を辞任したことが大きな波紋を呼んでいます。日本時間の13日未明、米中首脳会談が行われる中国・北京に向け出発する、アメリカ・ト