日産自動車が発表した1年間の決算は、5300億円あまりの最終赤字となりました。2年連続の巨額赤字です。日産によりますと、今年3月までの1年間のグループ全体の決算で、最終的な損益は5330億円の赤字となりました。6700億円あまりの赤字となった前年度に続いて、2年連続の巨額赤字です。世界的な販売不振で工場の閉鎖に伴う損失の計上やリストラ費用の負担がかさみました。一方、今年度については、新型車の投入などによる売り上げ