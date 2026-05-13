女優の安田成美（59）が13日までに自身のインスタグラムを更新し、母の日に愛娘から贈られたプレゼントを披露した。11日の投稿で「母の日娘からのお花とメッセージとタコスと焼き林檎」とつづり、花瓶に活けたバラの花束とテーブルに並んだタコスやサラダ、アイスクリームを添えた焼きリンゴの画像をアップ。「嬉しくて美味しくて胸もいっぱいお腹もいっぱい、いっぱいありがと！」と思いをつづった。安田は1994年に「と