◇セ・リーグ阪神─ヤクルト（2026年5月13日神宮）13日のヤクルト戦に先発した阪神・高橋遥人投手が、6回3安打1失点で、勝ち投手の権利を持って降板した。7回1死一塁で打席が回り、代打・嶋村を送られた。3試合連続完封勝利で迎えたこの日のマウンド。初回1死二塁で増田に中前適時打を許し、0封とはならなかったものの、先発としての役割を果たした。防御率は試合前の0・21から、0・38へと変化した。