異様な姿で会場の視線を独占フロリダ州のレイクランドで2026年4月14日から19日まで開催された「サンファン・エアショー」に、ずんぐりと膨らんだ機体が登場し、会場でも他機とは明らかに異なる存在感を放ちました。【画像】ええ!? そこ開くの？ これが、スーパーグッピーの格納庫ですこの機体は、アメリカ航空宇宙局（NASA）が運用する大型輸送機「スーパーグッピー」です。現在、実用状態で飛行しているのはNASAの1機のみであ