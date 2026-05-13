あなたは大丈夫？犬に嫌われる人がやりがちなNG行為 言動が乱暴 犬は基本的に平和主義で穏やかな状態を好みます。そのため態度や言葉が乱暴だったり、仕草の1つ1つが大きくて激しい人、大声で怒鳴るように喋る人に対しては「平穏を乱す存在」として警戒心を抱きがちです。 特に小型犬の場合には体が小さいため、自分より遥かに大きな体で乱暴な態度をとる人間は脅威に感じます。 突拍子のない行動をとる これも