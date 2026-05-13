ふわふわで愛らしいワンコが見せた、あまりにも分かりやすい“激おこ顔”が反響を呼んでいます。焼肉を食べて帰宅した飼い主さんへ向けられた視線には、なんとも言えない圧が漂っていたそう。 投稿は24万再生を突破し、「売れっ子俳優犬になれるｗ」「ツンデレ」といったコメントが寄せられています。 【動画：焼肉を食べて帰った結果→いつもは可愛らしい顔の犬が…同じワンコとは思えない『まさかの表情』】 ニコニコ笑顔か