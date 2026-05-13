犬が不安になってしまう『褒め方』５選 犬を褒めるとき、タイミングや対応を間違えると、かえって逆効果になることもあります。ここでは、犬が不安になってしまう褒め方をみていきましょう。 1.タイミングが遅い 褒めるべき出来事が起こった時、その場で褒めなければ犬に伝わりません。少しタイミングが遅れてしまうと、犬は何に対して褒められたのかわかりません。 また、タイミングによっては、「これに対して褒