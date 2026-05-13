【趣味ギア適性診断】自宅にこもって何かに没入したいならプラモデルはうってつけ。またフィギュアも、好きなキャラクターを愛でれば時間が経つのも忘れてしまうだろう。ということで、話題のプラモ＆フィギュアをチェック！＊＊＊【TYPE 1・インドアおこもり没入派】推しキャラを手元に持っておけるのが、プラモデルやフィギュアの醍醐味。ヨドバシカメラの玉村優貴さんは「作る楽しさ、飾る楽しさ、見る楽しさが自身の生