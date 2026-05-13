バイエルンは元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーとの契約延長に合意したようだ。13日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が報じている。1986年3月27日生まれのノイアーは、シャルケの下部組織出身。2006年にトップチームデビューを飾ると、正守護神の座を手に入れ、2010−11シーズンにはクラブをUEFAチャンピオンズリーグ（CL）ベスト4に導いた。2011年夏にドイツの盟主バイエルンに完全移籍を果たすと、12度のブンデスリーガ優