タレントの麻倉瑞季さんは5月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。サイズ感が伝わってくる写真を公開しました。【写真】“150cmすぎる”麻倉瑞季「可愛過ぎるでしかないです」麻倉さんは「150cmすぎる写真」とつづり、1枚の写真を投稿。橋の上に立ち、川を眺める自身の後ろ姿です。ボーダーのTシャツに黒いパンツを合わせたコーディネートで、スタイルの良さが際立っています。コメントでは「後ろから包み込んであげたい衝動に駆ら