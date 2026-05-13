◇プロ野球セ・リーグ 巨人-広島(13日、福井)巨人移籍後初勝利を狙う則本昂大投手が7回を無失点で抑え、マウンドを降りました。則本投手の前回登板は、4月28日に今回と同じく広島を相手に5回6失点という内容でした。今季初勝利を目指し、3回には2アウトをとったところから、ヒットと味方のエラーで2アウト1、2塁というピンチ。それでも前回登板で3ランホームランを浴びた4番の坂倉将吾選手を低めのフォークボールで空振り三振。ピ