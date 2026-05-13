女優・佐々木希（38）が13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。女優・杏（40）がゲスト出演し、あのファストフードを大絶賛する場面があった。「ゆるっとランチしながら、とことん語り尽くすママ会&女子会」と題した回。そこでマクドナルドのハンバーガーを紹介すると、佐々木は「マックとか食べたことある?」と思わず質問する。これを聞いた杏は「全然食べるよ。子供たちも大好きだし」と返す。また「やっぱりね