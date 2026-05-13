「ヤクルト−阪神」（１３日、神宮球場）阪神・高橋遥人投手が６回３安打１失点で降板した。ここまで３試合連続完封中だった左腕が失点を許したのは初回だった。先頭・丸山和の左前打と１死二塁から増田の適時中前打で１点を献上。ただ二回以降は二塁すら踏ませなかった。六回まで毎回の三振で１１奪三振。雨が降りしきる中、立て直してゼロを並べた。三回には味方の援護をもらい、１点リードで降板。自己最多タイとなる