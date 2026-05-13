「夫の収入だけで生活しているけど、万一のことがあっても遺族年金でなんとか暮らしていけるはず」 そう考えている専業主婦の人もいるかもしれません。しかし、実際に夫に先立たれた後、遺族年金の金額を見て「これだけ？」と絶句するケースもあります。 特に子どもがすでに成人している場合、受け取れるのは「遺族厚生年金」のみとなることが一般的です。その額が「月々約6万円」という現実に直面したとき、