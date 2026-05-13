米Riot Gamesは5月12日（現地時間）、提供中のタクティカルFPS『VALORANT』における「パッチノート 12.09」を公開し、その中でAMD Radeon環境向けの新機能として「AMD Anti-Lag 2」の導入を発表した。ゲーム側に導入されているため、BANの心配は全くない。Radeon環境で2年越しの対応！ AMD Anti-Lag 2が『VALORANT』に導入2024年にAMDがRadeon向けに発表した遅延抑止機能「AMD Anti-Lag 2」が、発表から2年の時を経て正式サポート