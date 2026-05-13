5月13日、川崎競馬場で行われた11R・エンプレス杯（Jpn2・4歳上牝・ダ2100m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、メモリアカフェ（牝4・美浦・柄崎将寿）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のテンカジョウ（牝5・栗東・岡田稲男）、3着に5番人気のレイナデアルシーラ（牝4・栗東・西園翔太）が入った。勝ちタイムは2:16.1（良）。【兵庫女王盃】出遅れも関係なし！ルメール＆メモリアカフェが鮮やか差し切りV交流重賞3勝目C.ルメー