◆パ・リーグロッテ―日本ハム（１３日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・小島和哉投手（２９）が先発し、７回１１６球を投げて５安打、３四球、４失点で降板。今季４試合目の登板も初勝利はならなかった。初回は３人で抑えて上々の立ち上がりも２回、レイエスに左中間二塁打を浴びるなど２死一、三塁のピンチ。ここで水野に中前適時打を打たれて先制された。なおも２死満塁で三塁手・寺地の失策で２点目を失った。３回は先頭の清宮