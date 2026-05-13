◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１３日・福井）巨人の松本剛外野手が足で魅せた。１点リードの７回無死一塁、キャベッジの代走で出場。続く増田陸の４球目にスタートを切り、二塁にヘッドスライディングして盗塁を決めた。森浦、持丸の広島バッテリーが警戒する中で、それを上回った。これで松本は今季４個目の盗塁となった。