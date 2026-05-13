モデルで女優の鶴嶋乃愛が１３日までに自身のＳＮＳを更新。ノースリーブのドレス姿が美しいと話題を呼んでいる。インスタグラムで「愛する季節が今年もきてくれました、朝の空気を胸いっぱいに吸うのがこの上なく幸せな季節です。」とつづり、たくさんのバラを背景にした写真をアップ。バラと同じピンク色で、肩とデコルテを開けたドレスを身にまとい、黒色のハットをかぶった姿を披露した。この投稿には「のあにゃんの可愛