◆大相撲▽夏場所４日目（１３日、両国国技館）東前頭１３枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）が、無傷の４連勝とした。身長１９５センチの西前頭１１枚目・金峰山（木瀬）と右四つがっぷりで胸があったが、力強い下手投げで転がした。「胸が合ってしまったが、相手の足がそろったところが見えたので、タイミング良く投げが打てた」と振り返った。平幕では唯一となった初日からの４連勝。幕内在位３場所目の２２歳は「今場所は体が動い