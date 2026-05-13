ＡＢＣテレビの「相席食堂」（火曜・後１１時１７分＝関西ローカル）１２日放送回で、「Ｒ―１グランプリ２０２６」王者・今井らいぱちが、長崎・諫早市で体当たりロケに挑んだ。「ドラゴンボール」のキャラクター・ピッコロのモノマネで登場し、スタジオの千鳥を爆笑させる。その後も笑い飯・哲夫や、さまざまなキャラクターに扮（ふん）し、千鳥を困惑させた。昨年３本だったテレビ出演が、今年はすでに３０本以上とＲ―１優