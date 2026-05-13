◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（１３日・神宮）阪神・高橋遥人投手が６回を３安打１失点でマウンドを降りた。初回に先頭・丸山和の右前安打と暴投で１死二塁を招くと、増田に中前適時打を許し、連続無失点が３２イニングで止まった。だが、その後は持ち味の伸びのある速球を武器に圧巻の投球で１１奪三振。６回には１死から鈴木叶にヒットを許したが、丸山和を３球の見逃し三振、サンタナを空振り三振に料理した。その