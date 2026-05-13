ホワイトソックス・村上宗隆選手が、古巣・ヤクルトから届いた商品を紹介しました。今季ヤクルトからホワイトソックスに移籍し、ルーキーイヤーから15本塁打でメジャー3位の成績を残す村上選手。そんな村上選手のところに古巣からあるものが届いたことが13日村上選手のInstagramで明かされました。「必需品。ありがとうございます」とコメントされ段ボールいっぱいに詰められていたのはヤクルトが出している化粧水。村上選手のお肌