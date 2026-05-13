県内で火災が相次いでいます。きょう午後、砺波市でも火事があり、住宅が焼けました。けが人はいませんでした。こちらは、KNBの高岡カメラの映像です。煙が激しく立ち上っているのが確認できます。砺波警察署などによりますと、きょう午後1時ごろ、砺波市高波の陶芸作家、竹中啓一さん（76）から住宅の「軒先が燃えている」と消防へ通報がありました。火はおよそ1時間半後に消し止められました。竹中さんは4人暮らしで、住宅には当