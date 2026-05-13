「巨人−広島」（１３日、セーレン・ドリームスタジアム）巨人・則本昂大投手は移籍後初勝利の権利が降板直後に消えた。勝てば楽天時代の４月２７日・ソフトバンク戦以来３８１日ぶりでもあったが、八回から登板した２番手・大勢が１死から大盛に同点ソロを浴びた。則本は初回は三者凡退の立ち上がり。二回１死から連打を浴びたが、二俣と田村を打ち取った。三回は２死から安打と遊撃失策で、再び得点圏に得点圏に走者を背